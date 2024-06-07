В Москве стартовали работы по обновлению швов гранитной облицовки набережных

Специалисты приступили к обновлению швов гранитной облицовки московских набережных. В текущем году запланировано обновление 24 городских набережных, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в 5 лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит», — заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в текущем году обновят 24 набережных. На каждой специалисты проведут расшивку швов гранитной облицовки. Всего будет отремонтировано более 100 тыс. погонных метров покрытия.

Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня. Затем швы между плитами очищаются от старого наполнителя, промываются, заполняются полимерцементным материалом и затираются водонепроницаемым раствором.

В настоящее время ведутся работы на участке Пушкинской набережной, Болотной набережной и 19 набережных реки Яузы. Помимо этого, в этом году отремонтируют Кремлевскую, Москворецкую и Софийскую набережные.

Работы по ремонту набережных проходят для москвичей практически незаметно, так как строительные леса устанавливаются со стороны воды.