В Москве с должников за тепло и горячую воду взыщут более 1 млрд рублей

«МОЭК» за первые шесть месяцев 2025 года выиграл в судах 503 судебных дела против московских потребителей-неплательщиков. С них взыщут в общей сложности более 1 млрд рублей, сообщается на сайте компании.

В частности «МОЭК» выиграл иск по заявлению к ЗАО «Эстейт Сервис Дирекция Куркино СЗАО». Это частная управляющая компании в сфере ЖКХ, чья сумма долга составляла свыше 68 млн рублей, включая неустойку. Суд взыскал их в пользу «МОЭК».

В компании уточнили, что обычно судебный процесс по одному иску длится около девяти месяцев. Также должники могут воспользоваться правом на кассационное обжалование судебных актов.

Представитель компании Алексей Шарафутдинов отметил, что правомочность предъявляемых компанией исков можно увидеть в цифрах. Так, в 95% случаев суды встают на сторону «МОЭК».

Ранее в России предложили разрешить коллекторам «выбивать» из людей долги по ЖКХ. При этом эксперты утверждают, что коллекторы не смогут решить эту проблему.