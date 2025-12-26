В Москве коммунальщики скидывают снег с крыши прямо на припаркованные машины

Жители центрального района Москвы стали свидетелями того, как сотрудники коммунальных служб очищали крыши от снега и сбрасывали его вниз на припаркованные машины. Очевидцы опубликовали в Сети видео с опасной уборкой, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Москве 26 декабря ведутся активные работы по очистке улиц и кровель зданий от выпавшего снега. На улице Большая Молчановка работники коммунальных служб сбрасывают лед прямо на припаркованные возле домов автомобили.

«Нормально, что они снег сбрасывают на машины? Смотри. Сейчас нет, а до этого прямо на Mercedes», — сказала автор видео.

На опубликованных кадрах видно, как человек с лопатой скинул с крыши снег, который упал рядом с припаркованной машиной. По словам очевидцев, из-за опасной уборки повреждения получил как минимум один автомобиль иностранного производства.

