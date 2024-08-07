В мкр Большевик округа Истра продолжается капитальный ремонт котельной

В городском округе Истра продолжается масштабная работа по модернизации объектов теплоснабжения. Так, в рамках госпрограммы в настоящее время идет капремонт котельной в микрорайоне «Большевик» города Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Коммунальный объект снабжает теплом и горячей водой 6 многоквартирных жилых домов и детский сад, а это в общей сложности порядка 1 тыс. истринцев.

Котельная была построена в 1987 году. Оборудование здесь не менялось с момента запуска, а котлы неоднократно ремонтировались и на сегодня морально и физически устарели. Благодаря участию в госпрограмме на объекте будет проведена масштабная реконструкция с заменой всех 3 котлов. Новые котлы отечественного производства имеют гораздо выше КПД и будут работать в автоматическом режиме с учетом температуры наружного воздуха. Также в рамках капремонта установлены новые теплообменники и насосное оборудование. Кроме этого, помимо оборудования проведен и ремонт кровли здания котельной.

Все работы идут по графику. Срок окончания работ — конец сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены – это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», - сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.