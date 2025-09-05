В МКД Подмосковья отремонтировали более 280 кровель с начала лета
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В Московской области продолжается реализация программы капитального ремонта кровель. С начала лета специалисты управления технического надзора уже приняли 287 обновленных объектов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Работы проводились под контролем экспертов и при активном взаимодействии с муниципальными властями. Основная цель — обеспечение надежности и безопасности конструкций, повышение комфорта и качества жизни жителей.
Вышеуказанные мероприятия охватили Люберцы, Подольск, Красногорск, Одинцово, Раменское, Химки и другие округа региона.
Приемка объектов включает проверку выполнения целого комплекса работ:
Несущие конструкции и покрытие:
- Замена стропильной системы;
- Устройство или полная замена кровельного покрытия.
Инженерные и вентиляционные системы:
- Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб;
- Замена фановых труб, зонтов, дефлекторов;
- Обновление системы наружного водостока.
Чердачные помещения:
- Ремонт и утепление чердаков;
- Восстановление выходов на чердак;
- Замена слуховых окон.
Безопасность и защита:
- Обработка деревянных элементов огнебиозащитой;
- Устройство или замена систем молниезащиты;
- Установка ограждений и снегозадерживающих элементов.
Завершающие работы:
- Организация и вывоз строительного мусора.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах
Проведенные работы способствуют улучшению технического состояния жилого фонда и создают более комфортные условия для проживания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.