сегодня в 17:58

В МКД Подмосковья отремонтировали более 280 кровель с начала лета

В Московской области продолжается реализация программы капитального ремонта кровель. С начала лета специалисты управления технического надзора уже приняли 287 обновленных объектов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы проводились под контролем экспертов и при активном взаимодействии с муниципальными властями. Основная цель — обеспечение надежности и безопасности конструкций, повышение комфорта и качества жизни жителей.

Вышеуказанные мероприятия охватили Люберцы, Подольск, Красногорск, Одинцово, Раменское, Химки и другие округа региона.

Приемка объектов включает проверку выполнения целого комплекса работ:

Несущие конструкции и покрытие:

Замена стропильной системы;

Устройство или полная замена кровельного покрытия.

Инженерные и вентиляционные системы:

Ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб;

Замена фановых труб, зонтов, дефлекторов;

Обновление системы наружного водостока.

Чердачные помещения:

Ремонт и утепление чердаков;

Восстановление выходов на чердак;

Замена слуховых окон.

Безопасность и защита:

Обработка деревянных элементов огнебиозащитой;

Устройство или замена систем молниезащиты;

Установка ограждений и снегозадерживающих элементов.

Завершающие работы:

Организация и вывоз строительного мусора.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах

Проведенные работы способствуют улучшению технического состояния жилого фонда и создают более комфортные условия для проживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.