В МКД Подмосковья локально отремонтировали более 500 кровель и водостоков в сентябре

Коммунальные службы региона в сентябре обработали свыше 500 обращений, поступивших от жителей Московской области в единую диспетчерскую службу, связанных с локальным ремонтом крыш и водосточных систем многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ремонт водостоков подразумевает замену поврежденных элементов, устранение засоров и обеспечение правильной работы системы для отвода дождевой и талой воды.

Так, например, работы по устранению протечек выполнили по адресам: г. Раменское, на ул. Гурьева, в г. Истра, д. Черная, на ул. Европейская, а также в г. Серпухов, ш. Московское.

Для устранения протечек специалисты управляющих организаций в сентябре выполнили заделку трещин, провели замену уплотнителей и герметизацию стыков. Все ремонтные мероприятия проведены под контролем инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По вопросам содержания многоквартирных домов помимо ЕДДС жители могут обращаться в территориальные отделы Министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.