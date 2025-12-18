Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 15:44

В МКД Подмосковья локально отремонтировали более 10 тыс кровель и водостоков за год

Коммунальные службы региона за год обработали свыше 10 тыс. обращений, поступивших от жителей Московской области в единую диспетчерскую службу. Все они связанны с локальным ремонтом крыш и водосточных систем многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ремонт водостоков подразумевает замену поврежденных элементов, устранение засоров и обеспечение правильной работы системы для отвода дождевой и талой воды.

Для устранения протечек специалисты управляющих организаций проводят заделку трещин, замену уплотнителей и герметизацию стыков. Все ремонтные мероприятия проведены под контролем инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее количество работ проведены в городских округах: Королев, Пушкинский, Химки, Люберцы, Мытищи.

«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлены четкие сроки устранения подобных нарушений. Например, если у вас протекает кровля, на решение этой проблемы отводится 24 часа. Если требуется восстановление повреждений водосточной системы — не более пяти дней», — ранее отмечал вице-Губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, по вопросам содержания многоквартирных домов помимо ЕДС МО жители могут обращаться в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.