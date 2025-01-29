В МинЖКХ Подмосковья рассказали об удобстве ультразвукового томографа при стройконтроле

ГБУ МО «УТНКР» активно внедряет современные технологии для повышения эффективности строительного контроля с целью обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений. Одним из ключевых инструментов в техническом арсенале экспертов по техническому обследованию стал ультразвуковой томограф, который позволяет проводить диагностику конструкций на новом уровне, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Точность диагностики — это основа качественного строительного контроля. Использование передовых технологий, таких как ультразвуковой томограф, позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надежности исследований на определенных этапах работ, — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Этот высокотехнологичный прибор особенно востребован на новых территориях, где требуется оперативно оценивать состояние объектов и выявлять потенциальные риски. Основные задачи, решаемые ультразвуковым томографом, это контроль бетонных и железобетонных конструкций для оценки их целостности, поиск инородных включений, пустот, расслоений и трещин, нахождение пластиковых и металлических труб в железобетоне и многое другое. Применение ультразвукового томографа позволяет не только повысить точность обследования здания, но и избежать возможных аварийных ситуаций в будущем. Эксперты ГБУ МО «УТНКР» буквально «смотрят сквозь стены», обеспечивая возможность надежности и долговечности объектов.

ГБУ МО «УТНКР» участвует не только в подмосковных проектах, но и в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.