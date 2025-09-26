В МинЖКХ Подмосковья подвели итоги работы подведомственных организаций

сегодня в 18:09

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошло ежегодное заседание балансовой комиссии ведомства по оценке финансово-хозяйственной деятельности фонда капитального ремонта региона, Мособлводоканала, управления технического надзора капитального ремонта и учебно-курсового комбината ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Ключевые темы встречи:

экономические показатели работы организаций;

управленческие решения руководящих составов;

внедрение новых технологий в процессы работ;

важность грамотного выбора подрядных организаций;

рекомендации по улучшению хозяйственно-экономической деятельности;

результаты профильных деятельностей учреждений за 2024 год и первую половину 2025 года.

Так, Фондом капитального ремонта Подмосковья в 2024 году выполнены работы по замене 515 лифтов и проведены строительно-монтажные работы, связанные с ремонтом кровель, фасадов и других элементов в 2,4 тыс. домах.

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ за этот же период провел обучение свыше 4,4 тыс. человек по общим и отраслевым специальностям.

А «Мособлводоканал» за 12 месяцев поставил для жителей региона порядка 65 млн куб. м воды.

По окончании мероприятия будет составлен отчет о работе предприятия в 2024–2025 гг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.