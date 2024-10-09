В микрорайоне Выстрел Солнечногорска заменили порядка 36 км теплосетей

В микрорайоне Выстрел с конца апреля шел комплексный ремонт по замене теплосетей и обновлению котельной. Завершение работ и первые подключенные объекты лично проверил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне заменили порядка 36 километров сетей горячего водоснабжения и центрального отопления и установили 43 тепловые камеры.

Также провели масштабную модернизацию котельной. На объекте установили и подключили четыре новых котла, полностью обновили насосную группу, произвели их обвязку, смонтировали новую газораспределительную подстанцию, станцию химводоподготовки, систему контрольно-измерительного пункта и автоматики. Все оборудование отечественного производства.

Сейчас котельная находится в рабочем режиме. Работает один котел, который демонстрирует нормальные параметры теплоносителей. Подрядчик выполняет свои обязательства. Вторая ветка сети уже промыта и запущена, а работы на первой ветке продолжаются. Согласно плану, сегодня начнется промывка системы по первой ветке, после чего будет произведено заполнение водопроводной водой.

«Мы понимаем недовольство жителей отсутствием тепла в некоторых домах, однако необходимо было провести работы таким образом, чтобы новые сети были готовы к началу холодного сезона. Решение о полной замене инфраструктуры было принято из-за критического состояния старых сетей. Работы проводились в интенсивном режиме, и подрядчик задействовал от 100 до 200 человек ежедневно. На сегодняшний день тепло подается в 6 домов, расположенных на второй ветке. Подключение остальных домов планируется завершить в течение следующей недели. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и благодарим их за терпение», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

В первую очередь были запущены социальные объекты, глава округа посетил детский сад № 19 и школу № 6, пообщался с педагогами и ребятами. Температурные условия соответствуют нормам. Подключение отопления в домах продолжается каждый день: уже подключены дома на улице Военный городок 23, 48а, 53, 54.

Капитальный ремонт проводили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он был направлен на обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии жителям в осенне-зимний период.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.