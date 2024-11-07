В Лыткарине установлено 26 светильников на улице Комсомольской

В городском округе Лыткарино на Комсомольской улице загорелись новые фонари в рамках проекта «Светлый город». Установили 25 опор и 26 светодиодных светильников освещают дорогу от дома № 1/11 на Спортивной улице до улицы Колхозной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я давно живу в нашем городе и часто гуляю по Комсомольской улице. В темное время суток было довольно страшно ходить по ней. Наконец, фонари загорелись, и дорога теперь хорошо освещается. Идешь и чувствуешь себя безопаснее и комфортнее», — рассказала жительница Лыткарина Софья Жданова.

В этом году модернизировали уличное освещение на территории всего города. Было заменено более 1 590 светильников.

Программа «Светлый город», инициированная губернатором Андреем Воробьевым при поддержке министерства благоустройства Московской области, реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. Ее приоритет — энергосберегающий подход к источникам освещения и создание комфортной среды в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.