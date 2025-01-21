В Лыткарине приступили к прокладке сетей на строящихся очистных сооружениях

Работы по строительству новых городских очистных сооружений в Лыткарине продолжаются в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и президентского национального проекта «Экология». Его преемником стал нацпроект «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба администрации округа.

Комплекс инженерных систем строится по современным технологиям, их проектная мощность составляет 30 тыс. куб. метров в сутки, что с запасом покрывает потребности всего города. Очистные сооружения будут использовать дополнительные модули очистки и фильтрации, а также ультрафиолетовое обеззараживание.

Для предотвращения возникновения неприятных запахов очистные сооружения будут оснащены системой сбора и очистки вентиляционных выбросов.

Помимо решения задачи эффективного удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, реализация технологии повысит энергоэффективность работы очистных сооружений.

В настоящий момент на объекте ведутся:

отделочные работы внутри подобъектов;

монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов;

возведение комплекса компостирования (площадки компостирования);

работы по прокладке внутриплощадочных сетей;

работы по благоустройству.

«Реализация этого крупномасштабного инфраструктурного проекта позволит значительно улучшить экологическую обстановку на территории городского округа Лыткарино и бассейна реки Волга», — отметил глава г. о. Лыткарино Константин Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.