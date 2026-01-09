сегодня в 13:37

В Лыткарине коммунальные службы переведены в усиленный режим из‑за последствий ночного снегопада, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коммунальные и дорожные службы Лыткарина продолжают работу по ликвидации последствий снегопада, прошедшего в ночные часы. Техника и персонал переведены в усиленный режим.

К механической очистке территорий муниципалитета привлечено более 45 единиц техники, 50 средств малой механизации. Ручной уборкой улиц, входных групп, тротуаров, остановочных павильонов, лестничных пролетов и подъездов к контейнерным площадкам заняты порядка 150 рабочих. Дополнительно привлечена техника городских предприятий и частных организаций.

«Работы по расчистке дорог, тротуаров и дворов ведутся круглосуточно и будут продолжены до полной ликвидации снежных навалов с территории муниципалитета. Уважаемые жители, будьте внимательны и осторожны. По возможности сделайте выбор в пользу общественного транспорта», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

По вопросам содержания и обслуживания территорий округа в круглосуточном режиме функционирует дежурная часть Единой дежурно-диспетчерской службы Лыткарино.