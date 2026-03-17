В Луховицком округе подключили к газу 73-й дом в селе Матыра

Жительница села Матыра Луховицкого округа 16 марта стала 73-м абонентом, подключенным к газу по программе социальной газификации. С начала реализации проекта в 2021 году заявки подали 109 сельчан, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Президентский проект «Социальная газификация» реализуется в Матыре с 2021 года. За это время к программе присоединились 109 жителей, в 73 частных домах уже используют природный газ. Очередным абонентом стала Лариса Васильевна, которая подала заявку 12 января 2026 года и через два месяца приняла выполненные работы.

Жительница решила перейти с электроотопления на газ из-за высокой стоимости электроэнергии.

«Мы очень рады и довольны! Все прошло отлично и очень быстро, ребята из луховицкой газовой службы большие молодцы! Никаких сложностей не было! Спасибо за качественную работу!» — рассказала абонент.

Луховицы стали первым округом Подмосковья, где в 2021 году стартовала программа социальной газификации. В проект вошли более 60 населенных пунктов округа, сейчас все они догазифицированы. Газовые сети бесплатно подвели к границам 1 577 участков, в 1 340 домах уже подключен природный газ.

Подать заявку на подключение можно на сайте АО «Мособлгаз». Жителям, имеющим право на региональные льготы, необходимо оформить обращение через портал Госуслуг РПГУ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.