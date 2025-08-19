В Лосино-Петровском приступили к строительству нового центрального теплового пункта

На еженедельном оперативном совещании глава г.о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав с командой разобрали актуальные темы городского округа. Заслушали доклад о готовности многоквартирных домов к отопительному зимнему периоду. Управляющие организации продолжают работать в данном направлении, добиться 100 % показателей планируем уже к концу месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» проводится подготовка объектов топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства. На трех центральных тепловых пунктах ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также приступили к строительству нового центрального теплового пункта с мощностью до 15МВт. Работы реализуются согласно графику производства работ.

Кроме того, идет подготовка систем водоснабжения к зимнему периоду: проводятся мероприятия по замене запорной арматуры, установке частотных преобразователей, промывке резервуаров чистой воды и внутридомовых инженерных систем.

В преддверии Дня знаний особенно актуальна тема готовности образовательных учреждений к новому учебному году. На этой неделе Сергей Джеглав планирует лично проверить школы в пгт. Биокомбината, а также № 2 им. В.В. Дагаева на улице Чехова и детско-юношескую спортивную школу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.