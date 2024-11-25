В Лосино-Петровском капитально отремонтируют более 850 м участков теплосетей

В Лосино-Петровском в следующем году планируют капитально отремонтировать около 900 метров участков тепловых сетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей в г. о. Лосино-петровский от Котельной 8/15; от ТК ул. Гоголя д. 7 до ул. Чехова д. 8, от ТК ул. Октябрьская, д. 9 до МКД ул. Суворова, д. 11 (в том числе ПИР)».

Общая протяженность тепловой сети — 856 м (уточняется проектом).

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.