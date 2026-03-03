В Люберцах восстановили газ в 75 квартирах дома

Газоснабжение восстановили в 75 из 80 квартир многоэтажного дома на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах. Работы планируют полностью завершить во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Газ отключили 27 февраля в 80 квартирах дома на улице 3-е Почтовое отделение. Причиной стала самовольная замена газовой колонки в одной из квартир, из-за чего вода попала во внутренний и распределительный газопроводы.

К устранению технологического сбоя привлекли специалистов Люберецкой РЭС филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток», сотрудников управляющей компании АО «ЛГЖТ» и работников АО «Спецремэлектро». В настоящее время газ уже подан в 75 квартир, в оставшихся пяти работы продолжаются.

Ранее аналогичная ситуация произошла 15 января в Луховицах. Тогда расходы управляющей компании и филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» возложили на виновника технологического сбоя.

С 1 января 2024 года в Подмосковье действует новый регламент технического обслуживания газового оборудования. Исключительное право на обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеет газораспределительная организация АО «Мособлгаз». Подать заявку на ремонт или замену оборудования можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.