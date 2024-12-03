В Люберцах 4 декабря состоятся плановые отключения электроэнергии

сегодня в 16:59

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

04.12.2024 (8:00 — 17:00) г. о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Шоссейная 1А, 6, 8, 10, 12, ул. Рельсовая 1, ул. Комсомольская 1, 2, Кинотеатр «СОЮЗ», «Ремонт обуви», Сбербанк, магазин «Экономстрой», кафе «Тройка», центр досуга, бар «Весна», магазин «Южный двор», администрация, магазин «Возрождение». Замена оборудования.

04.12.2024 (8:00 — 17:00) г. Люберцы, ул. 1-й Панковский пр-д д. 15А (Котельная), 17, 25, 27, 29, Октябрьский проспект 375А, 375 корпус 6 (ЦТП), 7-10; 403. Монтаж узла учета.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

Информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.