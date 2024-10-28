В Ленинском округе выявили еще 10 нарушений несанкционированного сброса мусора

В Ленинском городском округе продолжают фиксировать несанкционированный сброс мусора на контейнерных площадках. В период с 4 по 11 октября текущего года было выявлено 10 нарушений. Владельцам транспортных средств выпишут штрафы от 70 до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Несанкционированный сброс мусора был зафиксирован снова на улице Черняховского в городе Видное, а также в деревне Картино. Один из водителей приехал на легковом автомобиле, двое на грузовом и остальные на фургонах. Видеокамера системы «Безопасный регион» оказала большую помощь и зафиксировала нарушителей.

Жители Московской области обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. Нарушением также является сброс строительного мусора в любые контейнеры для бытовых отходов или возле них.

Нарушителей, привозящих отходы как на легковых автомобилях, так и на грузовых, фиксируют видеокамеры. Они считывают госномер владельца транспортного средства, после чего им выписывается штраф по упрощенной процедуре. Штрафные санкции для граждан могут составлять до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для юридических лиц — до 200 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.