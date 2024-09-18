В Ленинском округе полностью проведена подготовка к отопительному сезону

В Ленинском городском округе завершили подготовку к предстоящему зимнему сезону. Паспорта готовности получили все социальные объекты, а также 1 172 многоквартирных дома — это 100% жилого фонда муниципалитета. Плановые проверки прошли на всех объектах теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В преддверии отопительного сезона на всех котельных Ленинского округа проведены профилактические мероприятия, промывка котлов и теплоносителей. На теплосетях протяженностью свыше 148 км выполнили гидравлические испытания. Вместе с сотрудниками Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с 9 по 14 сентября мы провели итоговый мониторинг котельных и убедились в их готовности», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

Также в муниципалитете подготовлены запасы топлива и резервных ресурсов на случай аварий, отработано взаимодействие с профильными службами для оперативного реагирования на внештатные ситуации, в теплоснабжающих организациях проведены порядка 100 противоаварийных тренировок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.