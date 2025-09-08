В кружки и секции Подмосковья записались свыше 80 тыс раз за неделю

На прошедшей неделе в рейтинг наиболее востребованных госуслуг на региональном портале вошла услуга онлайн-записи в кружки и секции. Жители Подмосковья воспользовались ею более 80 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Электронная услуга «Кружки и секции» позволяет записать ребенка сразу в несколько кружков и секций онлайн по одному заявлению. Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение.

Второй по популярности онлайн-услугой за неделю стала «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка». Ею воспользовались свыше 67 тысяч раз. Также в рейтинг госуслуг недели вошли: выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 16 тыс. заявок) получение выписки из домовой книги (свыше 16 тыс. заявлений), выплата на школьную форму (более 9 тыс. заявок).

На региональном портале доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.