В Краснознаменске капитально отремонтируют участок теплосетей длиной 300 м

В городском округе Краснознаменск планируют капитально отремонтировать еще один участок теплосетей протяженностью 300 м, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Краснознаменск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Краснознаменск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Краснознаменск, ул. Октябрьская от ТК59 до ТК51 (в т. ч. ПИР)».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать 325 м тепловых сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.