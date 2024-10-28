В Красногорске зафиксировали очередной сброс крупногабаритного мусора

В Красногорске зафиксирован очередной факт несанкционированного сброса крупногабаритного мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этот раз инциденты произошли 6 и 12 октября в Красногорске на улице Железнодорожная, возле дома № 25.

«Оперативно реагируем на каждый инцидент. Граждане, замеченные по нескольким случаям, будут привлечены к ответственности за каждый. Поручение главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова — следить за чистотой и порядком в муниципалитете. Работаем круглосуточно в ежедневном режиме», — прокомментировал заместитель главы городского округа Красногорск — начальник управления по безопасности Роман Пичугин.

Сообщить о незаконном сбросе строительных и других отходов можно в дежурную службу по телефону: 8(495)562-85-31 или в пресс-службу администрации городского округа Красногорск 8(495)564-40-58.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.