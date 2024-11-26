В Красногорске пройдет юбилейный областной форум «Управдом»

сегодня в 12:48

3 декабря в доме правительства Московской области (г. Красногорск) состоится итоговый областной форум «Управдом», приуроченный к десятилетию мероприятия, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Это ключевое событие в сфере ЖКХ региона соберет активистов, председателей советов многоквартирных домов, представителей власти, профильных министерств и ведомств, управляющих организаций и профессионалов отрасли для обсуждения актуальных вопросов ЖКХ, подведения итогов работы и достижений ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона, а также планирования новых направлений развития.

Основная цель форума — объединение усилий активистов в сфере жилищного хозяйства, налаживание конструктивного взаимодействия между гражданами и правительством.

Спикеры форума:

губернатор Московской области Андрей Воробьев;

вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин;

вице-губернатор Московской области Нагорная Мария;

заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов;

министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский;

председатель комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Московской областной думы Олег Гаджиев;

исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин;

член координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

Модератором форума выступит председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов московской области Олеся Тыщенко.

Центральным событием форума станет награждение победителей конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области».

Ознакомиться с программой форума можно на сайте мероприятия.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.