В администрации городского округа Красногорск состоялась рабочая встреча с генеральным директором компании «Красногорская теплосеть» Аркадием Филипповым. Основной темой стало внедрение искусственного интеллекта в деятельность теплосети.

Участники обсудили современные цифровые решения, которые помогают повысить качество работы специалистов, сократить временные затраты и оптимизировать внутренние процессы. Особое внимание уделили инициативам по внедрению ИИ, над которыми работает участник специальной военной операции Алексей.

В Московской области нейросети уже применяются в сферах ЖКХ, транспорта и земельного контроля. В Красногорске рассматривают создание специализированной базы для оптимизации организационных и управленческих процессов с помощью ИИ-технологий. Такой подход позволит развивать цифровые сервисы и повысить прозрачность работы.

Развитие цифровой инфраструктуры остается приоритетом администрации Красногорска и важным шагом к формированию комфортной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.