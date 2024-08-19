В котельных 3 населенных пунктов Истры завершаются профилактические работы

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В деревне Курсаково, в поселках Глебовский и Гидроузла им. Куйбышева округа Истра завершаются планово-профилактические работы в котельных, а это значит, что горячее водоснабжение будет восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Включение запланировано:

п. Глебовский — 21 августа;

п. Гидроузла им. Куйбышева — 23 августа;

д. Курсаково — 20 августа.

Ранее в п. Глебовский были завершены работы по замене участка надземных тепловых сетей на ул. Октябрьской от д. № 1 до дома № 52а. Специалисты заменили 150 метров трубопровода по горячей воде и отоплению.

27 августа возобновление ГВС запланировано в д. Глебово-Избище. Здесь также завершаются планово-профилактические работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.