В Королеве завершился капремонт фасада дома по улице Сакко и Ванцетти

Дом № 10 по улице Сакко и Ванцетти получил новый облик после завершения капитального ремонта. Пятиэтажное кирпичное здание 1967 года постройки вошло в региональную программу Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

В ходе строительных работ был полностью обновлён фасад дома с использованием бескаркасной системы утепления, заменены окон в местах общего пользования, обновлены балконные плиты, входные группы и козырьков подъездов, отмостка. Общая площадь выполненных работ составила около 5000 кв. м.

Также подрядная организация провела замену систем газоснабжения и установила датчики контроля загазованности в квартирах. Кроме того до конца этого года в доме запланирован ремонт крыши и замена систем тепло-, водо- и электроснабжения.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ можно на сайте Фонда. https://fkr-mosreg.ru/map/.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.