В Королеве продолжается модернизация объектов теплоснабжения

В рамках государственной программы в настоящий момент проводятся работы по первому этапу капитального ремонта котельной № 3,3А — одного из основных источников теплоснабжения для микрорайона Юбилейный в Королеве. Эта котельная введена в эксплуатацию в 1990 году, обеспечивает теплом и горячей водой 89 многоквартирных домов, 18 социальных объектов, порядка 20 тысяч потребителей. Обновление котельной — важный шаг для повышения надежности подачи ресурсов жителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реализация мероприятий рассчитана до конца 2026 года, в планах на этот год — установка двух новых котлов российского производства, монтаж новой дымовой трубы.

На сегодняшний день на объекте уже обновлены системы газоснабжения и химводоподготовки, установлено новое тепломеханическое и газораспределительное оборудование, осуществлен перенос существующих коммуникаций. Сейчас специалисты проводят работы по монтажу котлового оборудования, новой дымовой трубы и системы технологических трубопроводов. После обновления повысится эффективность работы котельной.

Дополнительно, до 2027 года в рамках госпрограммы запланированы мероприятия по капитальному ремонту еще двух котельных: «Самаровка» и «Текстильщик», а в котельной «Новые Подлипки» обновят резервно-топливное хозяйство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.