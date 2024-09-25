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В Королеве полностью проведена подготовка к отопительному сезону

В Королеве завершилась подготовка к отопительному сезону. О проведенной работе и готовности коммунальных служб доложили главе города Игорю Трифонову в ходе оперативного совещания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соответствии с графиком, к 15 сентября паспорта готовности получили все ресурсоснабжающие организации, многоквартирные дома и социальные объекты. Объем работ большой, на территории города — 73 объекта теплоснабжения, 49 объектов водоснабжения, 23 канализационные насосные станции, 941 километр инженерных сетей, а также 1274 многоквартирных дома и 145 объектов социальной сферы.

В ходе подготовки на всех объектах провели необходимый комплекс работ.

Для жилого фонда и социальных учреждений это промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем, ремонт коммуникаций, восстановление теплового контура, гидравлические испытания тепловых сетей и многое другое.

При подготовке объектов ресурсоснабжающих организаций особое внимание уделили источникам теплоснабжения. На котельных провели ремонт и проверку оборудования, гидравлические испытания сетей центрального отопления и горячего водоснабжения. По графику выполняются и пробные топки — они подтверждают готовность систем центрального отопления (котельных и тепловых сетей) к подаче тепла потребителям.

Для того, чтобы в кратчайшие сроки устранять неисправности, в городе сформированы 53 аварийные бригады, которые обеспечены необходимым оборудованием и неснижаемым запасом материалов. Своевременно проведено 69 противоаварийных тренировок.

В настоящее время городское коммунальное хозяйство полностью готово к старту отопительного сезона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.