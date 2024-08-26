В коммунальные службы Подмосковье начали набирать специалистов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает на работу профессионалов своего дела в сфере коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье заключается не только в обследовании МКД и спецтехники, но и в подборе кадров, а также оценке уровня их квалификации. Эффективность работы в первую очередь зависит от обеспеченности сотрудниками и грамотного распределения обязанностей. Сейчас мы открываем набор в ряды коммунальных служб. В муниципалитеты требуются специалисты различных направлений подготовки», — сообщил зампредседателя правительства Московской области- министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Муниципальные бюджетные учреждения региона предлагают соискателям работы, достойные условия труда и привилегии.

По всем вопросам просим обращаться по контактным номерам: 8(916)436-29-47; 8(915)435-28-32

Также заявку можно направить на электронную почту: TsyrkovaTS@mosreg.ru, AstrakhantsevaNO@mosreg.ru

Подробнее ознакомиться со списком вакансий и условиями труда можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.