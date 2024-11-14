В Коломне завершается капремонт фасада многоквартирного дома

В Коломне завершается капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 2а по улице Красногвардейской. На сегодняшний день строители полностью оштукатурили фасад здания и обновили отмостку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь отремонтированного фасада составляет 1 845 квадратных метров. В целом работы на этом многоквартирном доме выполнены на 97 процентов — сейчас мастера заканчивают укладку плитки на цокольной части и должны полностью сдать объект 20 ноября.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

С начала реализации программы капитального ремонта в городском округе Коломна отремонтировано 317 фасадов многоквартирных домов.

Проверить, включен дом в программу капремонта, и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.