В Коломне заменят 9 лифтов в четырех многоквартирных домах

В 2024 году в городском округе Коломна в рамках программы капитального ремонта заменят девять лифтов в четырех многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лифты будут заменены по адресам:

ул. Дзержинского, дом № 4/1,

ул. Сапожковых, дом № 10,

ул. Сапожковых, дом № 9,

ул. Фрунзе, дом № 42.

«Все новые лифты соответствуют современным требованиям безопасности, обладают антивандальными свойствами и оснащены энергосберегающим светодиодным освещением», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Также новые лифты для дополнительной безопасности оснащены умными датчиками на дверных проемах.

В Московской области продолжается реализация программы по замене лифтового оборудования. С 2014 года в Подмосковье заменено 12,9 тыс. лифтов, весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок в 25 лет, полностью обновлен. За 2023 год в области заменено около 270 лифтов, на 2024 год запланирована установка более 560 новых лифтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.