сегодня в 13:32

В Коломне расчищают парк Мира после снегопада

Коммунальные службы Коломны с раннего утра 19 февраля убирают снег в парке Мира после снегопада «Валли». В первую очередь очищают самые востребованные пешеходные маршруты, детские и спортивные площадки.

Сотрудники МБУ «Дирекция парков ПКиО» приступили к уборке в 5:00. Работы развернулись на основных аллеях и в зонах с наибольшей проходимостью. В порядок уже привели детскую и спортивную площадки, зоны отдыха и ключевые пешеходные дорожки.

Для расчистки широких аллей задействованы тракторы МТЗ и «Четра». Второстепенные тропинки убирают снегоуборщики и рабочие вручную. В смене работают 10 человек, используется три трактора и три снегоуборщика. Работы продолжаются.

Из-за неблагоприятной погоды сеансы массового катания на катке в парке Мира приостановлены до 15:00. О возможных изменениях в расписании сообщат дополнительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.