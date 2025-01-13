В Коломне пройдет встреча с газовым участковым 15 января

Жителей улицы Дзержинского в Коломне приглашают на адресную встречу с газовым участковым. В среду, 15 января, в 16:00 специалист «Мособлгаза» ответит на самые актуальные вопросы о техобслуживании газовых приборов в квартирах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году все полномочия по проверке внутриквартирного газового оборудования перешли к «Мособлгазу». Совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области компания подготовила алгоритм проверок, согласно которому один раз в году в каждой квартире каждого многоквартирного дома должен побывать газовый участковый.

Как перенести дату и время техобслуживания в квартире? Можно ли пригласить газового участкового в выходной день? Где узнать точную информацию о проведении ТО в многоэтажке? Ответы на эти и другие вопросы жители Коломны узнают у специалиста «Мособлгаза».

Встреча с газовым участковым будет проходить с 16:00 до 17:00 на улице Дзержинского у дома 96.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.