В Коломне обновляют и ремонтируют бункеры для мусора и контейнерные площадки

В городском округе Коломна региональный оператор продолжает плановую работу по обновлению и ремонту контейнерно-бункерного парка на площадках для сбора мусора. Только за одну неделю специалисты службы сервиса регоператора навели порядок по 5 адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В деревне Гришино на улице Малиновой, у дома № 7 выполнен ремонт бака для твердых коммунальных отходов. В Коломне на улице Пролетарской, у дома № 57б отремонтировали емкость для раздельного сбора отходов. Эта же работа, а также ремонт двух баков ТКО произведены на улице Юбилейной, у дома № 5. Контейнеры для раздельного сбора мусора приведены в порядок в поселке Биорки, у дома № 103 и в селе Троицкие Озерки на улице Центральной, у дома № 12.

Всего на территории городского округа Коломна оборудовано около 700 контейнерных площадок.

Примерно треть из них относятся к многоквартирным домам, остальные располагаются на территориях в частном секторе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.