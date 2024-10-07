В Коломне обеспечили надежность электроснабжения свыше 200 потребителей

Работники «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения трех многоквартирных домов на улице Гагарина в Коломне. Здесь прошли работы по ремонту кабельной линии, которая питает жилую застройку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обеспечения надежности электроснабжения домов, в которых проживает более 200 человек, работники компании выполнили замену участка кабеля КЛ-0,4 кВ протяженностью 100 метров, который осуществляет передачу электроэнергии от подстанции ТП-205. Работы специалисты «Мособлэнерго» выполнили в кратчайшие сроки.

Замена участка кабеля на улице Гагарина была проведена в рамках работ по текущей эксплуатации и обслуживанию электросетевого хозяйства на территории Городского округа Коломна. Также для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей компания проводит в Подмосковье работы по ремонту, строительству и реконструкции линий и подстанций в рамках производственных и инвестиционных программ.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.