В Коломне газифицируют деревни Молодинки и Новопокровское

Специалисты «Мособлгаза» начали работу по прокладке подземного газопровода среднего давления в коломенской деревне Молодинки. Общая протяженность магистрали составит 1 800 метров. Уже в ближайшее время здесь будет установлен шкафной газорегуляторный пункт, который станет важной частью системы газоснабжения населенного пункта, сообщает пресс-служба администрации округа.

После завершения работ в Молодинках строители направятся в соседнее село — Новопокровское. Местные жители, как и их соседи из Молодинок, долгое время были лишены возможности использовать природный газ для отопления своих домов. Благодаря этому проекту обе деревни будут подключены к газовой сети в течение года, и местные жители смогут воспользоваться преимуществами программы «Социальная газификация», чтобы провести газ непосредственно к своим домам.

Программа «Социальная газификация» ориентирована на поддержку тех населенных пунктов, где уже существует газовая инфраструктура. Она позволяет жителям бесплатно подвести газопроводы до границ своих земельных участков.

Главное требование для участия в проекте — наличие на участке жилого строения, которое должно быть зарегистрировано соответствующим образом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.