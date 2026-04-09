В Клину обновили тактильную плитку в сквере Афанасьева

Коммунальные службы 9 апреля заменили изношенную тактильную плитку в сквере имени Сергея Афанасьева в Клину. Покрытие обновили после зимних снегопадов и обработки улиц противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тактильная плитка в сквере Афанасьева пришла в негодность после зимы. Из-за снега и реагентов покрытие частично разрушилось, что затрудняло безопасное передвижение людей с нарушениями зрения.

По оценке специалистов, новая плитка прослужит два-три сезона. Для маломобильных граждан важны не только правильное расположение наземных указателей, но и их качество, так как без них безопасное передвижение практически невозможно.

«Старую цементную смесь вычищаем. Делаем новую и на нее накладываем яркие желтые плитки», — рассказал мастер дорожного отдела предприятия «Чистый город» Денис Жуков.

В ближайшее время аналогичные работы планируют провести на улицах Захватаева и Ленина. Тактильная плитка бывает двух видов: с продольными рифами для задания направления движения и с конусообразными выступами, которые предупреждают об остановке или возможной опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.