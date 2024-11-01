В Кашире заработала новая котельная на улице Стрелецкая

В Московской области активными темпами идет реализация краткосрочных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов теплоснабжающего комплекса. На территории городского округа Кашира в текущем году в рамках региональной госпрограммы теплоэнергетики построили современную блочно-модульную котельную мощностью 2,0 МВт на улице Стрелецкая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Источник теплоснабжения 12 октября запущен в работу и подает тепло и горячую воду в 14 многоквартирных домов и один социальный объект. При этом на БМК продолжаются работы по благоустройству, их планируется завершить в начале ноября.

В городском округе Кашире предполагается реализация и долгосрочной программы мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства. Всего за период с 2024 по 2028 года в округе будет выполнено 30 мероприятий на сумму более 3 млрд рублей.

В 2025 году специалисты проведут масштабную работу по капитальному ремонту, реконструкции и строительству более 36 км тепловых сетей. Это, к примеру, капитальный ремонт участков сетей в мкр. Кашира-2 вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Клубная, Советский проспект, капитальный ремонт участков сетей от котельной № 2 в мкр. № 3, реконструкция участков сетей в районе ул. Больничной, строительство сетей горячего водоснабжения и автоматизированного центрального теплового пункта (ЦТП) № 5 в районе ул. Центральной, строительство тепловых сетей по ул. Клубной и др. Также в следующем году в Кашире построят еще 3 современные БМК: на ул. Коммунистической, ул. Ильича, ул. 1-й Дзержинской.

«Ключевая цель проводимых мероприятий — значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры, повысить качество и надежность подачи тепла и горячей воды нашим жителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года. В 2026–2028 гг. работы по модернизации теплоснабжения в округе продолжатся. В планах на этот период — реконструировать и построить еще более 13 км тепловых сетей, а также модернизировать котельную в д. Кокино, построить 2 БМК в д. Топканово и д. Богатищево и 3 ЦТП в районе ул. Металлистов, в районе ул. Клубной, в районе ул. Больничной», — рассказала начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Молодая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.