В Кашире зафиксировали случаи незаконного сброса мусора

В округе Кашира продолжается борьба с нарушителями чистоты — безответственными жителями, которые выбрасывают мусор рядом с баками возле контейнерных площадок или приносят туда строительные, порубочные и растительные отходы. Нарушителей удалось отследить с помощью камер «Безопасный регион», сообщает пресс-служба администрации округа.

С 15 по 22 сентября в городском округе Кашира камеры видеонаблюдения зафиксировали 6 случаев незаконного сброса мусора жителями.

Один из них произошел на контейнерной площадке по улице Пушкинской около дома № 29 в Кашире-1. По данному факту сотрудники ОМВД городского округа Кашира уже провели соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и составили протокол, который направлен в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. И теперь виновный будет обязан заплатить штраф. Напомним, что до этого ответственность за несанкционированный сброс мусора в городском округе Кашира понесли местный житель, и предприниматель в виде штрафа 10 000 и 40 000 рублей соответственно.

Важно помнить: утилизация мусора — это не только вопрос экологии, но и закона.

Размер штрафов:

граждане — до 70 000 рублей

должностные лица — до 100 000 рублей

юридические лица — до 200 000 рублей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.