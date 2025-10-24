В Кашире продолжается строительство нового газопровода

В рамках губернаторской программы газификации Мособлгаз совместно с подрядной организацией «Бурводстрой» осуществляют протяжку новых газораспределительных сетей в деревне Андреевское городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая протяженность будущего газопровода составляет 6 километров. Значительная часть — 954 метра — выполнена методом горизонтально-наклонного бурения (закрытым способом), что позволяет минимизировать повреждения дорожного покрытия и окружающей среды. Этот способ успешно применяется на дорогах регионального значения «Аладьино — Воскресенское — Труфаново», а также на улицах Зеркальная и Озерная.

Во время строительства пришлось преодолеть пруд на пути прокладки газопровода, который также был пройден «под землей» с помощью закрытого метода бурения. Такой подход дает возможность избежать разрушения природных и инфраструктурных объектов.

Для регулировки давления газа, поступающего в дома жителей, будет установлен газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ. Это обеспечит безопасную и эффективную подачу голубого топлива.

Работы по строительству газопровода планируется завершить до конца текущего года. После окончания монтажных работ жители смогут подавать заявки на подключение по программе социальной газификации.

В деревне Андреевское ожидается подключение 164 домовладений. При этом проект предусматривает возможность расширения сети и подключения дополнительных абонентов в перспективе, учитывая рост застройки района.

Газификация станет важным событием для жителей Андреевского, обеспечивая комфортное и экологичное топливо для дома и быта.

По проекту «Социальная газификация» газопровод до границ участка доводят бесплатно. Остальные услуги «Мособлгаз» предлагает в комплексе — подбирают котел, плиту, водонагреватель, делают разводку, заключают договор на обслуживание газового оборудования.

Включение в программу населенных пунктов осуществляется в соответствии с критериями, предъявляемыми к населенным пунктам. Для включения населенного пункта в программу количество постоянно зарегистрированных жителей должно быть не меньше 30 человек, стоимость капитальных затрат на одного человека не превышает 450 тыс. рублей. Это позволило включить в программу новые населенные пункты Подмосковья.

После газификации населенного пункта, жители смогут подключить дом к газу по Социальной газификации. Заявки на подключение принимаются через Личный кабинет клиента.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.