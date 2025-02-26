В Кашире построят 6 источников теплоснабжения и модернизируют более 6 км теплосетей

В Подмосковье продолжается реализация мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства, направленных на сокращение износа коммунальной инфраструктуры и повышение надежности теплоснабжения жителей региона. Работы проводятся в разных муниципалитетах и касаются как модернизации уже работающих объектов, так и строительства новых объектов теплоснабжающего комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В 2025 году мы продолжаем реализацию масштабной программы модернизации теплоснабжения, пожалуй, самой масштабной в стране. На этот год запланировали колоссальный объем работ — сегодня в Госпрограмму включено 588 мероприятий в сфере теплоснабжения на сумму 53,5 млрд рублей. Цифры могут меняться, потому что мы постоянно анализируем состояние объектов и вносим в программу корректировки. В настоящий момент мероприятия Госпрограммы 2025 года касаются более 500 км тепловых сетей, более 100 источников теплоснабжения — котельных, блочно-модульных котельных, центральных тепловых пунктов, теплогенерирующих установок. Такой объем мероприятий позволит нам значительно повысить качество предоставляемых населению коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Один из муниципалитетов, где реализуется Госпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» — это городской округ Кашира. Начиная с прошлого года и вплоть до 2028 года включительно здесь планируется реализовать 31 мероприятие в сфере теплоснабжения на сумму более 3,8 млрд рублей.

В 2024 году в Кашире была построена современная блочно-модульная котельная (БМК) мощностью 2,0 МВт. Она располагается на ул. Стрелецкой и обеспечивает теплом 14 многоквартирных домов (80 человек) и 20 социальных объектов.

В плане текущего года — строительство еще 3-х блочно-модульных котельных, 3-х центральных тепловых пунктов с теплосетями, а также модернизация 13 участков тепловых сетей.

Новые БМК будут построены: на ул. Коммунистической, ул. 1-й Дзержинской, ул. Ильича. Суммарно новые источники теплоснабжения обеспечат качественным отоплением и горячим водоснабжением 14 жилых домов (1 650 жителей) и 4 соцобъекта.

Центральные тепловые пункты с сетями построят в районе ул. Садовой, в районе ул. Центральной и в районе ул. Юбилейной. ЦТП повысят надежность теплоснабжения 22 тысяч жителей и позволят перейти от открытой системы теплоснабжения на закрытую.

Капитальный ремонт и реконструкция коснется более 6 км тепловых сетей, к примеру, в мкр. № 3 г. Кашира, мкр. Кашира-2, в районе ул. Больничная, в д. Горки и др. Данные мероприятия также призваны улучшить качество подачи теплоресурса потребителям.

В последующие годы модернизация теплоснабжения в Кашире не закончится. В 2026–2028 гг. планируется построить 3 БМК, 3 ЦТП, 3 участка тепловых сетей, реконструировать котельную и теплосети в д. Кокино.

Также, что в этом году министерство энергетики Подмосковья изменило подходы к реализации мероприятий в сфере теплоснабжения. В частности, внедрен проектный подход.

«В этом году мы трансформируем подходы к выполнению мероприятий в сфере теплоснабжения — такую задачу поставил перед нами губернатор Подмосковья А. Ю. Воробьев. Мы внедрили проектный подход, который призван повысить эффективность нашей работы. Теперь мы рассматриваем каждый объект как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами. Сейчас формируются проектные команды для работы на местах, куда будут входить представители правительства Московской области, администраций муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, контролирующих органов. Все они должны работать на единый результат — своевременная реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения, качественная подготовка к отопительному сезону и обеспечение наших жителей надежным тепловым ресурсом», — сказал Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.