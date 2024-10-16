В Кашире 17 октября возможны плановые отключения электроэнергии

сегодня в 18:46

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

17.10.2024 (09:00 — 16:00) г. Кашира, ул. Карла Маркса д. 5-38, ул. Облог д. 1-3. Капремонт ВЛ;

17.10.2024 (09:00 — 17:00) г. Кашира, ул. 8 Марта д. 7-35, Чистый пер. д. 3-5, ул. Мира д. 14, 16. Капремонт ВЛ.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.