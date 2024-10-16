В Кашире 17 октября возможны плановые отключения электроэнергии
В городском округе Кашира 17 октября возможны плановые отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.
Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:
- 17.10.2024 (09:00 — 16:00) г. Кашира, ул. Карла Маркса д. 5-38, ул. Облог д. 1-3. Капремонт ВЛ;
- 17.10.2024 (09:00 — 17:00) г. Кашира, ул. 8 Марта д. 7-35, Чистый пер. д. 3-5, ул. Мира д. 14, 16. Капремонт ВЛ.
По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.
В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.