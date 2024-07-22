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В Истре возобновили благоустройство после аварийно-ремонтных работ на теплосетях

АО «Истринская Теплосеть» проводит восстановление благоустройства после проведения аварийно-ремонтных работ на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Истре, в районе дома № 2 по ул. Адасько проводится закрытие тепловой камеры и укладка тротуарной плитки.

В деревне Пречистое восстанавливается покрытие тротуарной плиткой. В деревне Онуфриево, на ул. Центральной, в районе дома № 9, также проводится восстановление благоустройства. В селе Рождествено, на Рождественском бульваре, восстанавливается два участка асфальтового покрытия.

В поселке Гидроузел (дом № 18) восстановлено благоустройство при помощи асфальтовой крошки. В дальнейшем планируется восстановление асфальтового покрытия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.