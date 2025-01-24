В Истре восстанавливают кровельное покрытие и водосточные коммуникации

Погодные условия этой недели благоприятны для проведения локальных ремонтных работ по восстановлению кровельного покрытия и водосточных коммуникаций. С 20 по 23 января МБУ «ЖКУ г. о. Истра» и УК АО «Истринская теплосеть» провели работы по ряду адресов, сообщает пресс-служба администрации округа.