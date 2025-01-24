В Истре восстанавливают кровельное покрытие и водосточные коммуникации
Фото - © Татьяна Прокофьева
Погодные условия этой недели благоприятны для проведения локальных ремонтных работ по восстановлению кровельного покрытия и водосточных коммуникаций. С 20 по 23 января МБУ «ЖКУ г. о. Истра» и УК АО «Истринская теплосеть» провели работы по ряду адресов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Работы были проведены по 9 адресам:
- г. Истра, ул. Восточная, дом № 15 — отремонтировали участок кровли вокруг ливневой системы — 20 кв. м;
- г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, дом № 49 — восстановили участок кровли — 10 кв. м;
- г. Дедовск, ул. Больничная, дом № 6 — заменили кровельное покрытие 2 кв. м;
- г. Дедовск, ул. Энергетиков, дом № 6 — отремонтировали шиферное покрытие чердачного помещения, провели проклейку герленовой лентой мест разлома 2 кв. м;
- г. Дедовск, ул. Спортивная, дом № 2, п. 2 — отремонтировали водосточную трубу;
- г. Истра, ул. Юбилейная, дом № 11 — частично отремонтировали участок кровли 6 кв. м;
- г. Истра, ул. Гвардейская, дом № 46 — отремонтировали участок кровли 2 кв. м;
- г. Истра, ул. Ленина, дом № 72 — произвели ремонт водосточной системы;
- д. Алехново, дом № 1 — выполнили высотные работы по монтажу снегозадержателя.
Работы продолжаются.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.