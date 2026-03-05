В Истре внедрили проект «Умный ФОК» для контроля загрузки ФОКов

Проект «Умный ФОК» по цифровизации управления спортивными объектами реализуют в муниципальном округе Истра с 2024 года. Система помогает оценивать реальную загрузку комплексов и повышать эффективность их работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Умный ФОК» стартовал в Подмосковье в 2024 году, и округ Истра вошел в число первых участников. Его задача — получить объективные данные о посещаемости спортобъектов и оптимизировать их работу с помощью цифровых решений.

Сейчас системой видеонаблюдения с функцией подсчета посетителей и распознавания лиц оснащены три подразделения МУС СК «Истра». На старте пилота к нему подключили СК «Арена-Истра» и СК «Гучково», а в 2025 году к проекту присоединился стадион «Глебовец». В ключевых зонах комплексов установили более 20 интеллектуальных камер.

По данным системы, средняя недельная загрузка трех объектов достигает 112% от их единовременной пропускной способности. В 36 секциях занимаются более 5 тыс. жителей округа. Полученные данные используют для корректировки расписания и более рационального распределения площадей. В результате расширяют возможности для занятий, в том числе организуют уроки физкультуры и плавания для школьников на базе ФОКов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.