В Истре в мае отремонтировали 423 кв м дорог и три моста

Коммунальные службы Истринского округа в мае провели ямочный ремонт дорог, восстановили мосты и обновили брусчатку. Работы прошли в Истре, Бужарове, Онуфриеве и других населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «ДОДХИБ» устранили дефекты дорожного покрытия с применением различных технологий. Горячими смесями отремонтировали участки общей площадью 423 м2 на улицах Ленина, Почтовой, Шнырева, Советской, Босова и 9-й Гвардейской дивизии в Истре, а также в деревне Бужарово на Центральной улице и в селе Онуфриево возле ДК.

Кроме того, специалисты нанесли разметку парковочных мест протяженностью 19 погонных метров на улицах Юбилейной и Первомайской. Брусчатое покрытие площадью 5 м2 восстановили на улицах Юбилейной и Ленина, на улицах 25 лет Октября и Ленина установили семь полусфер.

Также рабочие восстановили три моста и настила: у парка реки Песочная в Истре, на улице Фабричной в Новопетровском и в деревне Кострово. В деревне Алехново на подъездной дороге к МСП выполнили отсыпку асфальтной крошкой объемом 150 м2, дополнительно применялся щебень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.