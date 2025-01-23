В Истре устранили свыше 100 засоров канализации в январе

Специалисты МУП «Истринская теплосеть» с начала 2025 года устранили уже более 100 засоров канализации в разных уголках округа Истра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты обнаружили в системе водоотведения остатки салатов, пищевые отходы, одежду, памперсы, полотенца и пачку пельменей. В топе по самым удивительным находкам — кинескоп от старого телевизора.

Засоры устранили по следующим адресам:

ул. Ленина, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Советская, ул. Спортивная в Истре;

ул. Победы, ул. им. Николая Курочкина, ул. Волоколамская, ул. Больничная в Дедовске;

с. Новопетровское, ул. Северная и Центральная;

п. Снегири, ул. Кирова и Куйбышева;

п. Гидроузла им. Куйбышева и др.

Выбрасывать мусор нужно только в предназначенные для этого места.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.