В Истре устранили более 370 аварийных и сухостойных деревьев с октября

В городском округе Истра планомерно проводится работа по выявлению и ликвидации зеленых насаждений, представляющих опасность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мониторинг состояния деревьев проводится в том числе и при выездных проверках заместителями главы округа и специалистами администрации. При этом весомая часть плановых осмотров проводится по просьбам самих жителей, которые по различным каналам связи сообщают о выявлении таких опасных объектов.

Только после соответствующих выездных проверок специалисты принимают решение о необходимости произвести соответствующие действия: кронирование, опиловку, полную ликвидацию.

Результат совместных действий за последний период посчитали в МБУ «ДОДХИБИМР». С 1 октября по 18 ноября проведены:

удаление 377 аварийных и сухостойных деревьев;

вырезка ветвей, представляющих опасность, на 217 деревьях;

формовочная и омолаживающая обрезка проведена на 32 деревьях;

распилены и раскряжеваны 44 дерева;

формовочная обрезка кустарника проведена в объеме 81 кв. метров.

Работы на этом не завершаются и зимой. Все сообщения фиксируются, обрабатываются и ставятся в план работ. О выявлении опасных деревьев жители могут сообщить в отдел благоустройства г. о. Истра по телефону: 8 (495) 127-73-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.