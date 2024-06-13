В Истре состоялось вручение благодарственных писем от главы горокруга Витушевой

В числе награжденных 9 человек: Евгений Ларионов, Александр Огородников, Елена Суркова, Роман Подрезов, Алексей Бесхмельнов, Олег Синицын, Артур Нуждин, Татьяна Ткаченко, Любовь Глазкова.

«Каждый из них отдал много лет своего труда на благо округа. Это настоящие профессионалы, целеустремленные и добросовестные, которые относятся к своему делу с большой самоотдачей. Это надежные специалисты, способные принять на себя ответственность за решение сложных вопросов в своей сфере деятельности. Они обладают отличными организаторскими способностями, на них равняются молодые специалисты», — отметили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.